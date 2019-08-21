Макрон сообщил, от чего зависит возвращение России в G7

Президент Франции Эмманюэль Макрон прояснил, от чего зависит возвращение России в G7. Об этом передает Reuters, ссылаясь на французские дипломатические источники.

Как отмечается, возвращение России в G7 зависит от ситуации с Украиной.

Сообщается, что для успешного решения данного вопроса нужно наличие обстоятельств, которые будут способствовать прогрессу.

Стало известно, что Макрон запланировал обсудить тему Украины с президентом США Дональдом Трампом на первой сессии предстоящего саммита G7.