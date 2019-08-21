Мадуро подтвердил данные о диалоге Каракаса и Вашингтона

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Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что чиновники страны на протяжении нескольких месяцев ведут переговоры с Соединенными Штатами. Об этом он сказал в видео на своей странице в твиттере.

По словам главы государства, диалог между Каракасом и Вашингтоном осуществляется с его разрешения.

«Подтверждаю, что несколько месяцев поддерживаются контакты с представителями правительства США», — отметил Мадуро.

Ранее сообщалось, что Китай отказался от венесуэльской нефти из-за санкций США.