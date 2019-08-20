Макрон опубликовал пост на русском языке

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал на своей странице в фейсбуке пост на русском языке.

Публикация начинается со слов о том, что Россия — глубоко европейская страна.

«Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», — продолжает пост Макрон.

Он отметил очевидный прогресс во многих политических или экономических вопросах. Лидер Франции отмечает, что он стал возможен благодаря усилиям, которые были приложены и прилагаются в настоящий момент для развития франко-российских отношений.

«Я убежден в том, что в ходе этого многостороннего переустройства нам надлежит разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским Союзом и Россией», — завершает свою запись президент Франции.

Ранее состоялись переговоры Путина и Макрона. Они прошли в городе Борм-ле-Мимоза департамента Вар, где расположена летняя резиденция президента Франции Эмманюэля Макрона - форт Брегансон. Сообщается, что Переговоры Путина и Макрона продлились более 3,5 часов.