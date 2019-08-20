Голикова заявила о намерении не допустить необоснованного закрытия медучреждений

Вице-премьер России Татьяна Голикова намерена не допустить необоснованного закрытия медучреждений в регионах в рамках программы модернизации первичного звена системы здравоохранения, сообщает РИА «Новости».

«Наша задача сейчас, готовя эти принципы, не допускать ситуаций необоснованного закрытия лечебных учреждений в регионах», — заявила она.

Она отметила, что регионам стоит пересмотреть схемы территориального планирования и соблюдать принципы доступности медучреждений.

Голикова также добавила, что сейчас в России наблюдается нехватка врачей. На данный момент она оценивается в 25 тысяч человек, а среднего медицинского персонала в 130 тысяч человек. Она сказала, что в национальном проекте были заложены средства на то, чтобы эти люди пришли. Впереди — подготовка и привлечение медицинских кадров.

Она также заявила, что по данным Росстата на 2018 год, 11% медучреждений нуждаются в замене оборудования, а 13,5% — в капитальном ремонте.

Ранее Путин счел жалобы россиян на первичное звено здравоохранения справедливыми.