5 обвиняемых по делам о несанкционированных акциях в Москве предстанут перед судом

Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении пятерых обвиняемых по уголовным делам, связанным с несанкционированными акциями в Москве.

Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, дела направлены в суд.

«Следственным комитетом РФ завершено расследование уголовных дел в отношении Данилы Беглеца, Кирилла Жукова и Евгения Коваленко. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», - сказала представитель СК.

По версии следствия, Беглец, Жуков и Коваленко на акции 27 июля в центре Москвы применили насилие в отношении отдельных сотрудников Росгвардии и полиции. Материалы уголовных дел в отношении них выделены в отдельное производство, расследование уголовного дела об июльских массовых беспорядках продолжается.

Также завершено расследование в отношении Владислава Синицы, обвиняемого по ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет»), и Константина Котова, обвиняемого по ст. 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). «По указанным фактам следствием также собрана достаточная доказательственная база, уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд», - отметила Петренко.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.