Зеленский уволил губернатора Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый указ об увольнении. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что новым указом украинский глава уволил врио главы Николаевской области Вячеслава Боня.

17 июля Зеленский предлагал губернатору самому подписать приказ об увольнении.

При посещении Николаевского международного аэропорта президент был недоволен ремонтом здания, который вызывал много вопросов. Лидер Украины связал это с неправильным распределением средств.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил замсекретаря СНБО.