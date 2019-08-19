Нетаньяху объяснил оскорбившее украинцев поведение жены

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал не считать неуважением к Украине действия своей супруги Сары, которая бросила на землю кусок каравая, с которым ее встречали в аэропорту «Борисполь» РИА «Новости».

Он добавил, что Сара готовилась к визиту и специально подобрала к событию одежду в цвет украинского флага. По трапу самолета она спустилась в желтом пальто, такого же цвета брюках и голубой блузе.

Нетаньяху иронично подметил, что если бы не «инцидент с хлебом», то израильские СМИ вообще не обратили бы внимания на визит, который он назвал «историческим».

«Похоже, мы изобрели способ привлекать внимание. Продолжим», - сказал премьер-министр Израиля.

Ранее появилось видео, как жена Нетаньяху бросила на землю хлеб и соль в Киеве.