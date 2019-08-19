Зеленский и Нетаньяху начали переговоры в Киеве

Глава Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начали переговоры в Киеве. Трансляцию их встречи ведут украинские телеканалы.

Как отмечается, Зеленский встретил Нетаньяху возле Мариинского дворца в Киеве.

Уточняется, что их поприветствовал почетный караул, после чего главы государств отправились на переговоры.

Как подчеркивается, израильский премьер прибыл на Украину с двухдневным визитом, в ходе которого он посетит ряд мероприятий.

Ранее сообщалось, что жена Нетаньяху устроила скандал в самолете по дороге в Киев.