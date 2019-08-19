Трамп пообещал пойти на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что собирается пойти на предстоящие в 2020 году выборы на пост президента вместе с вице-президентом Майком Пенсом. Об этом сообщает Reuters.

Трамп сказал, что очень доволен работой Пенса и считает его прекрасным вице-президентом.

По его словам, он пойдет на выборы в тандеме с Пенсом.

Ранее СМИ усомнились в способности Байдена победить Трампа на выборах 2020.

Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года. Американцы выберут 46-го президента страны.