Трамп пообещал пойти на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что собирается пойти на предстоящие в 2020 году выборы на пост президента вместе с вице-президентом Майком Пенсом. Об этом сообщает Reuters.
Трамп сказал, что очень доволен работой Пенса и считает его прекрасным вице-президентом.
По его словам, он пойдет на выборы в тандеме с Пенсом.
Ранее СМИ усомнились в способности Байдена победить Трампа на выборах 2020.
Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года. Американцы выберут 46-го президента страны.