Вучич заявил о желании сохранить дружеские отношения с Россией и Китаем

Сербия бережет дружеские отношения с Россией и Китаем. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает РИА «Новости».

По его словам, Сербия всегда заботится о своих интересах. Он отметил, что Белград старается подружиться с неприятелями и поддерживать хорошие отношения с дружественными странами.

«Мы одна из редких стран, у которой отличные отношения с Россией, с КНР и со многими другими странами», — подчеркнул Вучич.

Сербский лидер уточнил, что видит будущее в хороших взаимоотношениях с этими странами.

Ранее сообщалось, что Вучич выразил благодарность России за военную помощь.