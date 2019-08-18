Советник Трампа отреагировал на сообщения о его желании купить Гренландию

Ведущий советник американского лидера Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу прокомментировал сообщения о желании главы государства купить Гренландию. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, Белый дом действительно рассматривает возможность покупки данного острова.

Причем, отметил он, это несмотря на то, что власти Дании, которым принадлежит Гренландия, отказались обсуждать этот вопрос.

«Гренландия — стратегическое место...Президент, который кое-что знает о покупке недвижимости, хочет изучить это», — подчеркнул Кудлоу.

Ранее сообщалось, что власти отказались продавать Трампу Гренландию.