Бурджанадзе назвала ошибкой выход Грузии из СНГ

Грузинский оппозиционер и бывший спикер парламента страны Нино Бурджанадзе назвала ошибочным выход страны из состава Содружества независимых государств (СНГ), передает РИА «Новости».

Она призналась, что не увидела пользы от этого решения.

«Грузия захлопнула двери, и это был лишь политический жест. В политике такие решения ничего хорошего не приносят», — заявила Бурджанадзе.

Она добавила, что в СНГ была возможность общаться с представителями других членов организации, в том числе из России. Бурджанадзе назвала произошедшее ошибкой, поскольку членство в СНГ не было нарушением суверенитета страны.

Грузия перестала быть членом Содружества 18 августа 2009 года.

Ранее СМИ назвали сумму долга Украины перед СНГ.