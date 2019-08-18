Постпред Украины при СЕ заявил о потере страной признаков государственности

Постпред Украины при Совете Европы (СЕ) Дмитрий Кулеба заявил, что страна теряет территорию и население, которые являются признаками любого государства. Об этом он написал в статье «Зеркало недели».

По его словам, за 28 лет много говорилось о потенциале Украины, но на практике было мало примеров, когда он был успешно реализован.

«За 28 лет независимости Украина не создала экономического чуда. Не построила сильных политических, государственных, гражданских и финансово-экономических учреждений», — заявил Кулеба.

Он добавил, что также не решен вопрос идентичности украинцев.

Ранее депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил об уничтожении властями производства страны.