Кандидаты в МГД рассказали про сбор подписей

Кандидаты на выборах в Мосгордуму рассказали о процессе сбора подписей

Кандидат в депутаты МГД, секретарь ЦК партии «Коммунисты России» Денис Зоммер рассказал о том, как шел процесс сбора подписей.

«Есть реально простые и эффективные рекомендации ЦИКа для тех, кто к сбору подписей относится достаточно серьезно. В картинках инструкций пошагово расписано, как надо корректно вносить информацию. В законе четко обозначены два столбца, которые лично заполняет тот, кто ставит подпись: дата и собственно автограф. Сборщики, разумеется, проходили инструктаж. Без помощников проверку я, пожалуй, не осилил бы», — цитирует его сайт kp.ru.

«У человека во время сбора внимание серьезно ослабевает. Притом из 20 квартир ему дай бог что-то ответят в пяти. И надо понимать, что активное время для сбора автографов - с 5 до 9 часов вечера. Это работа кропотливая. И требующая, в том числе, и некоего актерского навыка», — отметил Зоммер.

«Собрали мы более 6 тысяч. Из них около 7 процентов забраковали. Я спорить с избирательной комиссией не стал. Хотя своим сборщикам доверяю полностью», — резюмировал он.

В свою очередь, учредитель общественного регионального экологического фонда «Гражданин» Максим Шингаркин, который идет в Мосгордуму от партии «Родина», подтвердил, что автографы собирались очень и очень непросто.

«Около 30 человек у меня работали постоянно. И несколько человек еще привлекали на усиление. Плюс приходится иметь человек 10, которые смогут сидеть на детальной проверке подписных листов. У нас раз по шесть они проверялись», — отметил кандидат.

По его словам, существует опробированная технология проверки. «В итоге мы собрали более 6 тысяч подписей. А зарубили нам из них около трехсот. В целом же чуть ли не каждая четвертая подпись была забракована - либо нами, либо избирательной комиссией. А были подписи, которые еще сам сборщик ликвидировал», — подытожил Шингаркин.

Вопрос по незарегистрированным кандидатам на выборах в Мосгордуму рассматривался в Центризбиркоме, однако и там было принято решение об отказе в регистрации. В частности, у одного из кандидатов насчитали среди подписантов 70 «мертвых душ».

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