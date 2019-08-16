Суд отказался выпускать из-под стражи экс-президента Киргизии

Бишкекский городской суд принял решение не отпускать из-под стражи бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Сергея Слесарева.

По словам адвоката, суд решил продлить меру пресечения, вынесенную до этого Атамбаеву, до 26 августа.

«Мы считаем это очередное решение незаконным», — подчеркнул Атамбаев.

Ранее стало известно, что бывшему президенту Киргизии предъявили обвинение еще по двум коррупционным уголовным делам. Теперь он обвиняется по 10 делам. Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами и заявил о нарушении своих прав.