Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российская сторона уже привыкла к тому, что власти Украины не хотят воспринимать действительность и живут в параллельной реальности. Он отметил, что жители Крыма не хотят вести переговоры с представителями украинской стороны, которые не уважают и не принимают их выбор, сделанный пять лет назад.

«Нам не нужна поставка воды из Украины ценой собственного достоинства. Об этом Крым сказал еще пять лет назад», — добавил Бобков.

Он добавил, что Крым готов принять отсутствие воды по Северо-Крымскому каналу, если такова цена их выбора.

В команде президента Украины Владимира Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым. Как отмечается, воды в Крым отказались поставлять до освобождения от «российских оккупантов».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.