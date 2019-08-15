Верховный суд Украины рассмотрел иск о незаконности выборов в Раду
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Верховный суд Украины рассмотрел иск гражданина Винницы Сергея Щетинина об отмене результатов внеочередных выборов в Верховную раду. Об этом сообщает «Украина.ру».
Согласно полученной информации, большая палата верховного суда Украины после совещания открыла дело по иску Щетинина.
В обращении гражданина Винницы отмечается, что Конституционный суд руководствовался неофициальной версией конституции при принятии решении о признании указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении 21 июля внеочередных выборов в Раду.
По мнению Щетинина, проведение парламентских выборов в июле фактически нарушило право граждан на свободное волеизъявление.