В офисе Зеленского подготовят новую стратегию по возвращению Донбасса и Крыма

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка сообщил, что рабочая группа по вопросам реинтеграции оккупированных территорий подготовит стратегию по возвращению неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».

По имеющейся информации, первый пакет инициатив Зеленского разработают в 2020 году.

Как заявляет Рябошапка, рабочая группа подготовит концепцию переходного правосудия и реализации норм, принципов международного гуманитарного и международного уголовного права.

Представитель офиса украинского президента отмечает, что ратификация Римского статута Международного уголовного суда является основным приоритетом.

Ранее депутат Верховной рады Украины смирился с потерей Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.