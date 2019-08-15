Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА «Новости».

Захарова подтвердила слова главы российского МИДа о том, что препятствием к передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан является нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны.

«Наша официальная позиция», — отметила Захарова.

Уточняется, что передача произойдет лишь после заключения мирного договора.

В МИДе также подчеркнули, что Москва готова продолжать диалог с Японией только после признания ею итогов Второй мировой войны в полном объеме.

Ранее Лавров прокомментировал подписание мирного договора с Японией.