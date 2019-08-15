Зеленский возглавил топ самых влиятельных людей на Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский назван самым влиятельным человеком на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что такие данные были обнародованы в рейтинге самых влиятельных людей на Украине.
Уточняется, что второе место занял глава офиса президента Андрей Богдан.
Владелец группы компаний СКМ и по совместительству самый богатый человек на Украине Ринат Ахметов занял третью строчку рейтинга.
Ранее сообщалось, что представитель США на Украине рассказал о подготовке встречи Зеленского и президент США Дональд Трампа.