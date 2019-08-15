Представитель США на Украине рассказал о подготовке встречи Зеленского и Трампа

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал о том, когда состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает «Украинская правда».

Он заявил, что встреча президентов произойдет в скором времени.

Тейлор добавил, что возможность встречи представится уже на следующей неделе.

Дипломат уточнил, что переговоры могут состояться в Варшаве или Нью-Йорке. Кроме того, он подчеркнул, что власти США оказывают поддержку украинской стороне.

Ранее сообщалось, что Трамп сказал, что Зеленский — разумный человек.