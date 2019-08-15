Представитель США на Украине рассказал о подготовке встречи Зеленского и Трампа
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Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал о том, когда состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает «Украинская правда».
Он заявил, что встреча президентов произойдет в скором времени.
Тейлор добавил, что возможность встречи представится уже на следующей неделе.
Дипломат уточнил, что переговоры могут состояться в Варшаве или Нью-Йорке. Кроме того, он подчеркнул, что власти США оказывают поддержку украинской стороне.
Ранее сообщалось, что Трамп сказал, что Зеленский — разумный человек.