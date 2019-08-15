Мэр Барнаула ушел в отставку по собственному желанию

Глава Барнаула Сергей Дугин написал подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу мэрии.

Отмечается, что Дугин заявил журналистам, что это решение обдуманное и добавил, что не один раз обсуждал его с губернатором региона Виктором Томенко.

Также он выразил желание работать в дальнейшем «на благо Алтайского края» и Барнаула.

В пресс-службе местного правительства заявили, что губернатор региона предложит назначить заместителя мэра города Вячеслава Франка на пост временного исполняющего обязанности главы города, пока дума не проведет выборы.

Ранее сообщалось, что глава Челябинска подал в отставку.