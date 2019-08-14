Власти предложили дату для проведения нового митинга в Москве

Власти Москвы предложили провести митинг без шествия по бульварам 25 августа на внешней стороне проспекта Академика Сахарова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого замглавы департамента региональной безопасности столицы Василия Олейника.

Отмечается, что сцена будет установлена напротив дома 12.

По имеющейся информации, согласованная властями численность — до 100 тыс. человек.

Ранее Песков рассказал об отношении Путина к митингам в Москве.