Глава украинской общины Крыма отреагировала слова об ущемлении прав украинцев

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина посоветовала приехать постпреду Великобритании при ООН Карен Пирс, которая назвала положение украинских граждан на полуострове «ужасающем». Об этом сообщает РИА «Новости».

Слова Пирс она сравнила с со сказками бармаглота, персонажа из английской книги «Алиса в Зазеркалье».

«Пусть Пирс берет всю свою «королевскую рать» и все вместе приезжают в Крым искать крымчан, которые имеют только украинское гражданство», — заявила Гридчина.

Глава украинской общины добавила, что украинская община Крыма помогает оформить российские паспорта и желающих их получить все больше и больше.

Ранее первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс ответил заявление Карен Пирс об «ужасающем положении» дел с гуманитарными правами жителей полуострова без российского гражданства.