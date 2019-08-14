Китай попросил США не совать нос в дела Гонконга

Министерство иностранных дел Китая обратилось к американским властям. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представители ведомства попросили американскую сторону не вмешиваться в дела Гонконга.

В МИДе отметили, что уже не раз просили США не выражать свою позицию о протестных настроениях в Гонконге.

«Мы ещё раз призываем американскую сторону прекратить совать свой нос в дела Гонконга», — заявил Китай.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай стягивает войска к границе с Гонконгом.