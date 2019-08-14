В администрации Трампа оценили возможный вклад Бигэна в отношения с Россией

<img src="//img.gazeta.ru/files3/455/12182455/RTS2AYNP-pic905-895x505-80753.jpg">

В администрации президента США Дональда Трампа рассказали, как спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн сможет содействовать развитию отношений с Россией. Об этом сообщает CNN.

По словам источников, в Белом доме считают эту кандидатуру наиболее подходящей, так как у него есть опыт взаимодействия с официальными лицами. Он работал в Ford Motor и отвечал за выстраивание отношений с иностранными властями, что может пригодиться для выстраивания торговых отношений с Россией.

Уточняется, что сам Бигэн мог быть заинтересован в этом назначении, так как переговоры с Северной Кореей развиваются медленно.

Ранее WSJ назвала претендентов на должность посла США в России.