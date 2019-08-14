Прокуратура Австрии обыскала дом бывшего вице-канцлера Штрахе

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В Австрии центральная прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции провела обыски в домах бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его соратника Йоханна Гуденуса. Об этом написала Der Standard.

По данным издания, обыски прошли в понедельник, 12 августа. Политики могут быть фигурантами в деле о коррупции, связанном с игорным предприятием Casinos Austria. Речь идет о назначении влиятельного чиновника партии Штрахе в совет директоров игорного предприятия. Таким образом Casinos Austria могло заблаговременно получать данные об изменениях в игорном законодательстве.

Ранее австрийские СМИ обнаружили, что бывший вице-канцлер страны Хайнц-Кристиан Штрахе связан с ультраправым сектором.