Постпред России ответил на слова об отчаянном положении украинцев в Крыму

Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на слова британской коллеги Карен Пирс об отчаянном положении жителей Крымского полуострова с украинским гражданством. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По его словам, двойные стандарты и избирательные подходы часто отражаются на авторитете международного гуманитарного права.

«В этих условиях у многих…возникает соблазн раскрутить нарушения одних сторон и утаить преступления других», — заявил Полянский.

Он подчеркнул, что на территории Крыма нет вооруженного конфликта, а заявления о международном гуманитарном праве в отношении российской стороны являются неуместными.

Ранее постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму. По ее словам, проблемы испытывают именно те жители, которые отказались менять гражданство.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.