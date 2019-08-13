В офисе Зеленского назвали причину увольнения Безсмертного

В офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказали об увольнении Романа Безсмертного с должности представителя Киева в политической подгруппе по Донбассу. Об этом передает РИА «Новости».

Сообщается, что такое решение было принято в связи с тем, что Зеленский делегировал полномочия представлять Киев в в политической подгруппе по Донбассу экс-президенту Украины Леониду Кучме.

Как сообщают в офисе, под руководством Кучмы создается наиболее эффективная команда.

Также в офисе Зеленского отмечают, что такой коллектив сможет продуктивно защищать позицию Украины в трехсторонний контактной группе в Минске.

Ранее Безсмертный заявил, что президент Зеленский уволил его с должности из-за публичной позиции по урегулированию в Донбассе.