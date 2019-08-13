Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого Зеленский разрешил давать гражданство подвергшимся политпреследованиям россиянам.

По словам депутата, данное решение является абсолютным популизмом. Он пояснил, что на Украине низкий уровень жизни, и нет работы.

«И когда президент Украины начинает приглашать граждан других стран в государство, где каждая сфера жизни охвачена кризисом, это абсолютный популизм», — уточнил Володин.

Кроме того, он подчеркнул, что за данным решением стоит Госдеп Соединенных Штатов.

Депутат объяснил, что тех, кто нарушил российский закон и кто хочет получить политическое убежище, будут отправлять на Украину, где их ждет незавидная участь.

Иначе говоря, заключил Володин, посредством Украины США и Британия хотят ограничить или прекратить предоставлять политубежище россиянам.