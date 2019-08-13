Безсмертный отреагировал на свое увольнение

Роман Безсмертный прокомментировал свое увольнение с должности представителя Киева в политической подгруппе по Донбассу. Об этом передает «24 канал».

Безсмертный считает, что президент Украины Владимир Зеленский снял его с должности из-за публичной позиции по урегулированию в Донбассе.

По его словам, она касается тактики действий, в том числе на линии разграничения и в переговорной группе.

«Очевидно, такая позиция была не ко двору», — прокомментировал Безсмертный.

Как известно, точная причина его увольнения не указывается.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Безсмертного.