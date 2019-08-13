Сын Порошенко на русском рассказал о любви к украинскому языку

Сын экс-президента Украины Петра Порошенко — Михаил признался, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке. Об этом сообщает «Страна.ua»

При этом юноша считает, что «в идеале» стоит общаться на украинском, говорится в источнике. По словам Михаила, родители не заставляют разговаривать на родном языке, но просят все-таки использовать украинский.

Он также заметил, что многие люди в его окружении прибегают именно к русскому, но, несмотря на это, юноша любит украинский язык всем сердцем.

«Конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски», — сказал Михаил Порошенко.

Ранее сообщалось, что дети Порошенко пришли с плакатами, чтобы поддержать его во время допроса.