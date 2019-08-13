CNN объяснил опасность близости к Трампу

Энтони Скарамуччи, который занимал в Белом доме пост директора по коммуникациям, кажется, выучил важный урок о президенте США Дональде Трампе: если ты будешь в окружении главы государства достаточно долго, то он переключится на тебя. Об этом сообщает CNN.

По словам Скарамуччи, он полностью поддерживал Трампа на протяжении трех лет, однако в последнее время глава государства говорил вещи, которые разделяют страну неприемлемым образом. Чиновник заявил, что не прошел проверку на вшивость. В конце концов Трамп набросится на всю страну. Отмечается, что это не преувеличение, которое сделал недовольный бывший друг. Одна из немногих вещей, в которых Трамп был последовательным, заключается в том, что президент быстро переходит от любви к ненависти. Если кто-то близок к нему и не является членом его семьи, для него пошел обратный отсчет. Такая судьба постигла адвоката Майкла Коэна, экс-госсекретаря Рекса Тиллерсона, бывшего министра обороны Джеймса Мэттиса, экс-генпрокурора Джеффа Сешнса, Скарамуччи и многих других.

В материале подчеркивается, что все они были близки к Трампу, их всех он хвалил публично, но в настоящее время все с ним в плохих отношениях, так как он обнаруживал их вину, независимо от результатов их работы или высказываний о главе государства. Трампу нужна слепая лояльность, которая не зависит от закона или последствий. Единственный человек, который отвечает его стандартам, это сам Трамп. Все остальные рано или поздно разочаруют его. За свой первый президентский срок он потерял девять чиновников кабмина. Скарамуччи стал его недавней, но не последней жертвой, пишет издание..