СМИ назвали любимую тему Трампа в твиттере

Сколько пишет о России президент США Дональд Трамп посчитали СМИ. Об этом сообщает Economist.

Отмечается, что Россию американский лидер упоминал чаще, чем любую другую страну.

Уточняется, что с момента избрания Трампа на пост президента в твиттере было 297 упоминаний России. На втором месте идет КНДР — 163 раза, а следом Китай.

Заявляется, что всего с 2016 года президент США сделал 1384 упоминания зарубежных стран. Их количество также подсчитали. Всего Трамп упомянул 81 государство.

Ранее сообщалось, что Трамп высказался о закрытии дела о сговоре с Россией.