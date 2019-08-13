Глава МИД Ирана назвал Персидский залив пороховой бочкой

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США превратили Персидский залив в пороховую бочку благодаря торговле оружием, передает RT.

По его словам, за год США продали региону оружие на $50 млрд.

Он добавил, что ОАЭ потратили $22 млрд, а Саудовская Аравия — $87 млрд.

«Если вы говорите об угрозах, исходящих из региона, то угрозы исходят от США и их союзников, которые наполняют регион оружием, что делает его взрывоопасным», — добавил он.

Ранее Мохаммад Джавад Зариф высказался об отказе США от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).