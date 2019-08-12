В Крыму заявили о законном праве на поставку воды из Днепра

Крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, сообщает РИА «Новости».

Он пояснил, что перекрыв поставку днепровской воды, которая течет с территории России в Крым, киевские власти грубо нарушают не только международное гуманитарное право, но и международное право пользования стоками международных рек.

Сейчас на севере Крыма наблюдаются проблемы с водоснабжением, они связаны с засолением подземных вод. Переговоры с украинской стороной могут решить многие вопросы северной части полуострова.

Также Мурадов отметил, что Россия продолжает поставлять Украине жизненно важные ресурсы, прежде всего, энергетические.

Ранее МИД Украины выразил протест после визита Путина в Крым.