CNN объяснил, почему Европа не боится Джонсона
Британский премьер Борис Джонсон пытается напугать Евросоюз (ЕС), чтобы заключить более выгодное для британской стороны соглашение по Brexit, передает CNN.
Как отмечается, позиция премьер-министра основана на том, что выход Британии из ЕС по жесткому сценарию приведет к хаосу не только в Британии, но и в Европе. С момента вступления Джонсона в должностью главы кабмина, его позиция не изменилась, хотя напугать европейские страны у него не получается. По словам одного из европейских чиновников, в Европе с момента запуска выхода Соединенного Королевства из ЕС знали о невозможности заключения соглашения. «Поэтому мы начали готовиться к этому намного раньше, чем Великобритания», — сказал источник.
По мнению старшего научного сотрудника Института государственного управления Джорджины Райт, угрозы британской стороны не дадут результатов. Согласно материалу, в ЕС недовольны тем, что Британия пытается запугать Ирландию для того, чтобы та обратилась с требованием изменения условий соглашения. Кроме того, Брюссель не доволен желанием Джонсона обвинить его в отсутствии прогресса в переговорах по заключению соглашения. Еще одна причина спокойствия ЕС заключается в том, что заявления Джонсона там воспринимают скептически. Евросоюз считает себя готовым и к жесткому Brexit, а от поведения британской стороны, которой, как там считают, они стараются помочь, в Европе устали.