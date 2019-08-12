CNN объяснил, почему Европа не боится Джонсона

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Британский премьер Борис Джонсон пытается напугать Евросоюз (ЕС), чтобы заключить более выгодное для британской стороны соглашение по Brexit, передает CNN.

Как отмечается, позиция премьер-министра основана на том, что выход Британии из ЕС по жесткому сценарию приведет к хаосу не только в Британии, но и в Европе. С момента вступления Джонсона в должностью главы кабмина, его позиция не изменилась, хотя напугать европейские страны у него не получается. По словам одного из европейских чиновников, в Европе с момента запуска выхода Соединенного Королевства из ЕС знали о невозможности заключения соглашения. «Поэтому мы начали готовиться к этому намного раньше, чем Великобритания», — сказал источник.

По мнению старшего научного сотрудника Института государственного управления Джорджины Райт, угрозы британской стороны не дадут результатов. Согласно материалу, в ЕС недовольны тем, что Британия пытается запугать Ирландию для того, чтобы та обратилась с требованием изменения условий соглашения. Кроме того, Брюссель не доволен желанием Джонсона обвинить его в отсутствии прогресса в переговорах по заключению соглашения. Еще одна причина спокойствия ЕС заключается в том, что заявления Джонсона там воспринимают скептически. Евросоюз считает себя готовым и к жесткому Brexit, а от поведения британской стороны, которой, как там считают, они стараются помочь, в Европе устали.