Неизвестные попытались забросать Порошенко яйцами после допроса в Киеве

Противники экс-президента Украины Петра Порошенко попытались забросать его яйцами после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу о предполагаемом уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что неизвестные бросались в бывшего украинского лидера яйцами, когда он выходил из Госбюро. Продукты попали в журналистов, сторонников Порошенко и полицейских.

После допроса экс-президент Украины дал небольшое интервью журналистами и уехал.

Ранее сообщалось, что дети Порошенко пришли с плакатами, чтобы поддержать его во время допроса.