Писательница-русофоб рассказала об исчезновении Украины

Писательница-русофоб и активный борец за сохранность украинского языка Лариса Ницой сообщила, как Украина может исчезнуть. Об этом передает РИА «Новости».

По ее мнению, эту страну убьет равнодушие к истории и выдающимся личностям, жившим в ней, которое идет со стороны украинцев.

Ницой считает, что из-за этого Украина на данный момент незаметно и постепенно уже исчезает.

Писательница отмечает, что для ее уничтожения достаточно не думать об украинском и «увлекаться соседним».

Ранее Ницой возмутилась русской речью президента Украины Владимира Зеленского.