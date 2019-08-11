США проведут консультацию по Донбассу с Францией и Германией

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что власти страны намерены провести ряд консультаций с Германией и Францией по конфликту в Донбассе. Об этом сообщает «Голос Америки».

Отмечается, что консультации планируют провести в нормандском формате.

Волкер заявил, что находится в тесном контакте с европейскими государствами.

Заявляется, что следующие консультации пройдут на грядущей неделе.

Ранее в ДНР заявили, что украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям Донбасса.