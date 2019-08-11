Президент Ирана высказался насчет политики США в отношении Ближнего Востока

Президент Ирана Хасан Роухани выразил мнение по поводу политики США в отношении Ближнего Востока. Об этом передает РИА «Новости».

По его словам, выбранный США путь ошибочен и не приведет к победам.

Роухани выразил надежду, что американская сторона осознает это.

Также лидер Ирана заявляет, что снижение напряженности в Ближнем Востоке будет полезным для всех.

При этом он отмечает, что некоторые страны своими действиями в Персидском заливе пытаются усложнить ситуацию в данном регионе.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави рассказал про переговоры Тегерана и Вашингтона.