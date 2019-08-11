В МИД Ирана отказались от переговоров с США

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави прояснил ситуацию по переговорам Тегерана и Вашингтона. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ожидание Белого дома звонка со стороны Ирана является напрасным.

Мусави отмечает, что Тегеран не пойдет на переговоры с Вашингтоном из-за американского давления на экономику Ирана.

Также представитель МИД назвал причиной отказа от диалога с США то, что Ващингтон не соблюдает международные права и нормы.

Ранее представитель Госдепа США Морган Ортагус заявила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов вести переговоры с Ираном.