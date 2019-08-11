Число пострадавших в ходе беспорядков в Киргизии возросло до 136

Число пострадавших в столкновениях во время операции по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возросло. Об этом сообщает минздрав республики, предает РИА «Новости».

По информации ведомства, медицинская помощь была оказана 136 пострадавшим.

В настоящее время в больницах находятся 14 пострадавших. Состояние 13 из них — стабильное. Один из пострадавших — начальник Главного управления внутренних дел Киргизии по Чуйской области Самат Курманкулов, который получил травму головы, находится в коме в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о 52 пострадавших в ходе беспорядков в Киргизии.