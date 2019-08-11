Атамбаева подозревают в коррупции по делу криминального авторитета, сообщил адвокат

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева подозревают в коррупции по уголовному делу криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом сообщил адвокат бывшего главы республики Сергей Слесарев, передает ТАСС.

По словам юриста, правоохранительные органы уведомили Атамбаева в подозрении по данному делу.

Уточняется, что криминальный авторитет Азиз Батукаев в 2013 году был незаконно освобожден из заключения по состоянию здоровья. Позже он покинул республику. В 2018 году в Киргизии началось расследование о его незаконном освобождении.

Отмечается, что Атамбаева подозревают в причастности к нарушению закона, в том числе по делу Батуканова.

Ранее сообщалось, что Атамбаев отказался сотрудничать со следствием.