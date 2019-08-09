Партия Порошенко предложила сотрудничество оппозиции в Раде
Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» хочет сотрудничать с другими политическими силами в Раде. Об этом передает РИА «Новости».
Как сообщается, представители партии Порошенко предложили депутатам от «Голоса» Святослава Вакарчука и «Батькивщины» Юлии Тимошенко скоординировать свои позиции по поводу представительств фракций, которые есть в руководстве Рады и комитетов.
Однако отмечается, что партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может самостоятельно формировать правительство.
Ранее стало известно, что партия «Слуга народа» готова отдать оппозиции посты в Раде.