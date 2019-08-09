Посольство РФ в США отреагировало на обвинения Госдепа насчет событий 2008 года

Посольство России в США прокомментировало обвинения Госдепа в адрес России по поводу событий 2008 года, произошедших во время грузино-южноосетинского конфликта. Об этом передает сайт дипломатической миссии.

Сообщается, российское дипломатическое представительство считает, что Госдеп использует политизированный и русофобский подход к помощи, оказываемой Россией Южной Осетии во время нападения на нее Грузии.

Также посольство в своем заявлении отмечает, что Вашингтон не спешит призвать своих подопечных в Тбилиси признать ответственность за нападение на российских миротворцев и мирных граждан республики в 2008 году.

Ранее представитель Госдепа Морган Ортагус призвала Москву отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.