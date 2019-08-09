Экс-президент Киргизии Атамбаев арестован

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Сергей Слесарев, который является адвокатом бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, проинформировал, что его подзащитного арестовали по решению суда. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката, бывший глава государства арестован до 26 августа.

Ранее экс-президент Алмазбек Атамбаев был задержан в Киргизии. Согласно информации источника, он решил сдаться «после долгих переговоров». Кроме того, с ним забрали его советников. Накануне сотрудники киргизского спецназа производили операцию по задержанию Атамбаева, однако тогда задержать удалось.