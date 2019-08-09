США обвинили Венесуэлу в нарушении договоренностей по борьбе с наркотиками

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Белый дом проинформировал о том, что президент СЩА Дональд Трамп решил включить Венесуэлу в список стран, не исполняющих международные обязательства, связанные с борьбой с оборотом наркотиков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, кроме Венесуэлы, в этом перечне представлены такие страны, как Колумбия, Боливия, Афганистан, Мексика, Пакистан, Перу и Эквадор.

«Я объявляю Боливию и нелегитимный режим Николаса Мадуро в Венесуэле невыполнившими самым очевидным образом за последний год своих обязательств…», — говорится в заявлении.

Ранее в МИД России подчеркнули, что основная вина за срыв переговоров лежит на Соединенных Штатах, которые проводят «безрассудную политику» в отношении законный властей Венесуэлы.