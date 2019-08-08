Госдеп США рассказала о готовности Трампа к переговорам с Ираном

Представитель Госдепа США Морган Ортагус сообщила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов вести переговоры с Ираном. Об этом передает РИА «Новости».

По ее словам, американская сторона требует от иранской, чтобы те «подумали», как прекратить терроризировать весь регион.

Также Ортагус заявляет, что властям Ирана нужно позвонить Трампу, чтобы поговорить об избавлении от санкций и другим вопросам.

«И он ждет их звонка», — прокомментировала Ортагус.

Ранее Ортагус призвала Россию отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.