Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властям

Экс-президент Алмазбек Атамбаев был задержан в Киргизии, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов вывезли Атамбаева из его резиденции.

Согласно информации источника, он решил сдаться «после долгих переговоров». Кроме того, с ним забрали его советников.

Накануне сотрудники киргизского спецназа производили операцию по задержанию Атамбаева, однако тогда задержать удалось.

Ранее сообщалось, что Госкомитет Нацбезопасности Киргизии обвинил сторонников экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в убийстве киргизского спецназовца.