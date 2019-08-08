Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властям
Экс-президент Алмазбек Атамбаев был задержан в Киргизии, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов вывезли Атамбаева из его резиденции.
Согласно информации источника, он решил сдаться «после долгих переговоров». Кроме того, с ним забрали его советников.
Накануне сотрудники киргизского спецназа производили операцию по задержанию Атамбаева, однако тогда задержать удалось.
Ранее сообщалось, что Госкомитет Нацбезопасности Киргизии обвинил сторонников экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в убийстве киргизского спецназовца.